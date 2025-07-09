Украинский автопарк пополнился 154 автобусами в июне 2025 года: названы самые популярные модели

В июне 2025 года украинский автопарк пополнили 154 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Доля новой техники в этом объеме составила 48%, тогда как в прошлом году была 45%.

Чаще всего в июне впервые регистрировали в части новых автотранспортных средств:

ATAMAN – 27 единиц;

BOGDAN – 12 единиц;

ZAZ – 9 единиц.

Среди подержанных чаще всего в июне регистрировали:

MERCEDES-BENZ – 29 единиц;

VDL – 9 единиц;

VAN HOOL – 8 единиц.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024 года). Из них: новых – 534 единиц (+12%); подержанных – 651 единиц (+67%).

Напомним

В июне спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 7%, достигнув почти 20 тысяч авто. По данным Укравтопрома, Volkswagen Golf остается самой популярной моделью среди импортированных подержанных автомобилей.