Украинский автопарк пополнился 154 автобусами в июне 2025 года: названы самые популярные модели
Киев • УНН
Это на 11% больше, чем в мае 2024 года. Доля новой техники составила 48%, а с начала года зарегистрировано 1185 автобусов.
В июне 2025 года украинский автопарк пополнили 154 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Доля новой техники в этом объеме составила 48%, тогда как в прошлом году была 45%.
Чаще всего в июне впервые регистрировали в части новых автотранспортных средств:
- ATAMAN – 27 единиц;
- BOGDAN – 12 единиц;
- ZAZ – 9 единиц.
Среди подержанных чаще всего в июне регистрировали:
- MERCEDES-BENZ – 29 единиц;
- VDL – 9 единиц;
- VAN HOOL – 8 единиц.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024 года). Из них: новых – 534 единиц (+12%); подержанных – 651 единиц (+67%).
Напомним
В июне спрос на подержанные легковушки из-за границы вырос на 7%, достигнув почти 20 тысяч авто. По данным Укравтопрома, Volkswagen Golf остается самой популярной моделью среди импортированных подержанных автомобилей.