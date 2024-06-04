Українські експерти показали журналісту The Wall Street Journal західну мікроелектроніку в російській зброї (відео)
Київ • УНН
Як зазначається в матеріалі WSJ, незважаючи на санкції Заходу, росія продовжує імпортувати важливі іноземні компоненти для своєї зброї, яка використовується проти України.
У різних типах зброї, якою ворог щодня атакує Україну, використовуються компоненти імпортної мікроелектроніки, які були виготовлені поза межами країни-агресора. Щоб переконатися у цьому журналіст The Wall Street Journal поспілкувався з фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, пише УНН.
Як зазначається в матеріалі WSJ, незважаючи на санкції Заходу, росія продовжує імпортувати важливі іноземні компоненти для своєї зброї, яка використовується проти України.
Зокрема, за даними Британського аналітичного центру з питань оборони та безпеки, 70% компонентів іноземного виробництва, знайдених у 27 російських системах озброєння та військовому обладнанні, які використовувалися в перші чотири місяці війни, були виготовлені американськими компаніями.
Як зазначають експерти КНДІСЕ, мова зокрема йде про компоненти мікроелектроніки компаній Altera та Analog Devices.
"Ці маленькі чіпи – це американські. Вся елементна база, вся іноземного виробництва. Камери – Японія, Іран, Китай. Ірландія навіть зустрічається", - розповідає експерт КНДСЕ.
При цьому, експерти зазначають, що аналіз уламків ворожої зброї дає підстави говорити, що російська військова промисловість, фактично, працює "з колес", і великих запасів зброї у рф немає.
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Польова дослідниця британської організації Conflict Armament Research Христина Кімачук в ексклюзивному коментарі УНН розповіла, що висновки експертів КНДІСЕ відіграють важливу роль у посиленні експортного контролю та санкційного режиму проти рф.
"Інформація, яку ми готуємо, є надзвичайно важливою для ефективного впровадження санкцій та здійснення заходів з експортного контролю. Справді, важко зупинити поставки компонентів, якщо не знати які саме компоненти використовуються, хто їх купляє і здійснює їх передачу, і як вони опиняються в російських, іранських чи північнокорейських системах озброєння. Українські установи, які здійснюють криміналістичні, технічні та наукові дослідження, зокрема й Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, роблять неймовірну роботу у надзвичайно складних та іноді небезпечних умовах. Їхня робота – неоціненна", - зазначила Кімачук.
Майже 300 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва фахівці КНДІСЕ виявили у північнокорейських ракетах - Олександр Рувін20.05.24, 10:13 • 22929 переглядiв