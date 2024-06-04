Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)

В различных типах оружия, которым враг ежедневно атакует Украину, используются компоненты импортной микроэлектроники, которые были изготовлены за пределами страны-агрессора. Чтобы убедиться в этом журналист The Wall Street Journal пообщался со специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, пишет УНН.

Как отмечается в материале WSJ, несмотря на санкции Запада, россия продолжает импортировать важные иностранные компоненты для своего оружия, которое используется против Украины.

В частности, по данным британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности, 70% компонентов иностранного производства, найденных в 27 российских системах вооружения и военном оборудовании, которые использовались в первые четыре месяца войны, были изготовлены американскими компаниями.

Как отмечают эксперты КНИИСЭ, речь в частности идет о компонентах микроэлектроники компаний Altera и Analog Devices.

"Эти маленькие чипы – американские. Вся элементная база, вся иностранного производства. Камеры - Япония, Иран, Китай. Ирландия даже встречается", - рассказывает эксперт КНИСЕ.

При этом, эксперты отмечают, что анализ обломков вражеского оружия дает основания говорить, что российская военная промышленность, фактически, работает "с колес", и больших запасов оружия у рф нет.

Дополнительно

Полевая исследовательница британской организации Conflict Armament Research Кристина Кимачук в эксклюзивном комментарии УНН рассказала, что выводы экспертов КНИИСЭ играют важную роль в усилении экспортного контроля и санкционного режима против рф.

"Информация, которую мы готовим, является чрезвычайно важной для эффективного внедрения санкций и осуществления мер по экспортному контролю. Действительно, трудно остановить поставки компонентов, если не знать, какие именно компоненты используются, кто их покупает и осуществляет их передачу, и как они оказываются в российских, иранских или северокорейских системах вооружения. Украинские учреждения, осуществляющие криминалистические, технические и научные исследования, в том числе и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, делают невероятную работу в чрезвычайно сложных и иногда опасных условиях. Их работа - неоценима", - отметила Кимачук.

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин