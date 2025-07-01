Україні вдалось повенути з окупованих територій ще двох підлітків - Єрмак

Офіційному Києву вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій. Один із них — 16-річний підліток, який три роки жив в окупації разом із мамою, не погоджувався ходити до школи, де нав’язували російську ідеологію, а українське дистанційне навчання було неможливим. Інший — 18-річний хлопець, який після закінчення школи вирішив не залишатися в окупації й самостійно подолав складний шлях, щоб приїхати до вільної України й розпочати життя заново - повідомив Єрмак.

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Глава ОП подякував Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine за допомогу в порятунку.

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