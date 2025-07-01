Украина смогла вернуть с оккупированных территорий ещё двух подростков - Ермак

Официальному Киеву удалось вернуть еще двух украинских подростков с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще двух украинских подростков с временно оккупированных территорий. Один из них — 16-летний подросток, который три года жил в оккупации вместе с мамой, не соглашался ходить в школу, где навязывали российскую идеологию, а украинское дистанционное обучение было невозможным. Другой — 18-летний парень, который после окончания школы решил не оставаться в оккупации и самостоятельно преодолел сложный путь, чтобы приехать в свободную Украину и начать жизнь заново - сообщил Ермак.

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Глава ОП поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка, волонтерскую инициативу Humanity и организацию Save Ukraine за помощь в спасении.

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