Україна запропонувала механізм Угорщині для захисту прав нацменшин: охоплює всі 11 пунктів

Київ в односторонньому порядку вже надав пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, охоплених 11 пунктами, який сформулював угорський уряд для забезпечення прав угорської національної меншини в Україні, передає УНН із посиланням на Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За даними Офісу, сьогодні під час консультацій, сторони приділили основну увагу імплементації 11 пунктів, сформульованих Угорським урядом стосовно забезпечення прав угорської національної меншини в Україні.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відзначила, що напрацьований Урядом проєкт Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України враховує усі з викладених Угорщиною пропозицій. Також вона зауважила, що Україна в односторонньому порядку вже надала пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, охоплених 11 пунктами.

Віцепремʼєр-міністерка окремо відзначила, що в Україні створена необхідна інституційна основа для діалогу з національними меншинами з усіх питань, що становлять їх інтерес.

Як повідомили в Офісі, у межах консультацій українська сторона представила низку кроків, які на сьогодні вже здійснили українські Уряд та Парламент щодо врегулювання відповідних питань – зокрема, йдеться про ухвалення Парламентом у першому читанні проєкту Закону України "Про професійну освіту", а також розробку проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо застосування мови в освітньому процесі", який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Ми налаштовані продовжити двосторонній діалог з Угорщиною щодо питань, які стосуються дотримання прав угорської національної меншини в Україні, так само як і української національної меншини в Угорщині. Ми вважаємо, що це – стратегічний діалог, і він має бути зафіксований у конкретному плані