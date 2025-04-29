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Україна запропонувала механізм Угорщині для захисту прав нацменшин: охоплює всі 11 пунктів

Київ • УНН

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Україна вже надала пропозиції щодо врегулювання питань, які охоплюють 11 пунктів, сформульованих Угорщиною для забезпечення прав угорської меншини. Створено інституційну основу для діалогу.

Україна запропонувала механізм Угорщині для захисту прав нацменшин: охоплює всі 11 пунктів

Київ в односторонньому порядку вже надав пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, охоплених 11 пунктами, який сформулював угорський уряд для забезпечення прав угорської національної меншини в Україні, передає УНН із посиланням на Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Деталі

За даними Офісу, сьогодні під час консультацій, сторони приділили основну увагу імплементації 11 пунктів, сформульованих Угорським урядом  стосовно забезпечення прав угорської національної меншини в Україні.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відзначила, що напрацьований Урядом проєкт Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України враховує усі з викладених Угорщиною пропозицій. Також вона зауважила, що Україна в односторонньому порядку вже надала пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, охоплених 11 пунктами.

Віцепремʼєр-міністерка окремо відзначила, що в Україні створена необхідна інституційна основа для діалогу з національними меншинами з усіх питань, що становлять їх інтерес.

Як повідомили в Офісі, у межах консультацій українська сторона представила низку кроків, які на сьогодні вже здійснили українські Уряд та Парламент щодо врегулювання відповідних питань – зокрема, йдеться про ухвалення Парламентом у першому читанні проєкту Закону України "Про професійну освіту", а також розробку проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо застосування мови в освітньому процесі", який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Ми налаштовані продовжити двосторонній діалог з Угорщиною щодо питань, які стосуються дотримання прав угорської національної меншини в Україні, так само як і української національної меншини в Угорщині. Ми вважаємо, що це – стратегічний діалог, і він має бути зафіксований у конкретному плані 

– наголосила Стефанішина.

Україна і Угорщина проведуть новий раунд консультацій щодо прав нацменшин 12 травня29.04.25, 22:57 • 1050 переглядiв

Додамо

У вівторок, 29 квітня у Будапешті відбулись розширені консультації делегацій України та Угорщини з питань захисту прав національних спільнот та розвитку взаємного діалогу України та Угорщини.

Українську делегацію очолила Віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції Ольга Стефанішина, на чолі делегації від Угорщини – заступник міністра Закордонних справ – парламентський державний секретар Левенте Мадяр.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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