Украина предложила механизм Венгрии для защиты прав нацменьшинств: охватывает все 11 пунктов
Киев • УНН
Украина уже предоставила предложения по урегулированию вопросов, которые охватывают 11 пунктов, сформулированных Венгрией для обеспечения прав венгерского меньшинства. Создана институциональная основа для диалога.
Киев в одностороннем порядке уже предоставил предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами, который сформулировало венгерское правительство для обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Детали
По данным Офиса, сегодня во время консультаций, стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что наработанный Правительством проект Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины учитывает все из изложенных Венгрией предложений. Также она отметила, что Украина в одностороннем порядке уже предоставила предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами.
Вице-премьер-министр отдельно отметила, что в Украине создана необходимая институциональная основа для диалога с национальными меньшинствами по всем вопросам, представляющим их интерес.
Как сообщили в Офисе, в рамках консультаций украинская сторона представила ряд шагов, которые на сегодня уже осуществили украинские Правительство и Парламент по урегулированию соответствующих вопросов - в частности, речь идет о принятии Парламентом в первом чтении проекта Закона Украины "О профессиональном образовании", а также разработке проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы относительно применения языка в образовательном процессе", который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.
Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, так же как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане
Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая29.04.25, 22:57 • 926 просмотров
Добавим
Во вторник, 29 апреля в Будапеште состоялись расширенные консультации делегаций Украины и Венгрии по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.
Украинскую делегацию возглавила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Ольга Стефанишина, во главе делегации от Венгрии – заместитель министра Иностранных дел – парламентский государственный секретарь Левенте Мадяр.