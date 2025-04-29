Украина предложила механизм Венгрии для защиты прав нацменьшинств: охватывает все 11 пунктов

Киев в одностороннем порядке уже предоставил предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами, который сформулировало венгерское правительство для обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По данным Офиса, сегодня во время консультаций, стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что наработанный Правительством проект Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины учитывает все из изложенных Венгрией предложений. Также она отметила, что Украина в одностороннем порядке уже предоставила предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами.

Вице-премьер-министр отдельно отметила, что в Украине создана необходимая институциональная основа для диалога с национальными меньшинствами по всем вопросам, представляющим их интерес.

Как сообщили в Офисе, в рамках консультаций украинская сторона представила ряд шагов, которые на сегодня уже осуществили украинские Правительство и Парламент по урегулированию соответствующих вопросов - в частности, речь идет о принятии Парламентом в первом чтении проекта Закона Украины "О профессиональном образовании", а также разработке проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы относительно применения языка в образовательном процессе", который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, так же как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане