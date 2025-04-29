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Украина предложила механизм Венгрии для защиты прав нацменьшинств: охватывает все 11 пунктов

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Украина уже предоставила предложения по урегулированию вопросов, которые охватывают 11 пунктов, сформулированных Венгрией для обеспечения прав венгерского меньшинства. Создана институциональная основа для диалога.

Украина предложила механизм Венгрии для защиты прав нацменьшинств: охватывает все 11 пунктов

Киев в одностороннем порядке уже предоставил предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами, который сформулировало венгерское правительство для обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине, передает УНН со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Детали

По данным Офиса, сегодня во время консультаций, стороны уделили основное внимание имплементации 11 пунктов, сформулированных Венгерским правительством относительно обеспечения прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что наработанный Правительством проект Плана мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины учитывает все из изложенных Венгрией предложений. Также она отметила, что Украина в одностороннем порядке уже предоставила предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, охваченных 11 пунктами.

Вице-премьер-министр отдельно отметила, что в Украине создана необходимая институциональная основа для диалога с национальными меньшинствами по всем вопросам, представляющим их интерес.

Как сообщили в Офисе, в рамках консультаций украинская сторона представила ряд шагов, которые на сегодня уже осуществили украинские Правительство и Парламент по урегулированию соответствующих вопросов - в частности, речь идет о принятии Парламентом в первом чтении проекта Закона Украины "О профессиональном образовании", а также разработке проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы относительно применения языка в образовательном процессе", который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.

Мы настроены продолжить двусторонний диалог с Венгрией по вопросам, касающимся соблюдения прав венгерского национального меньшинства в Украине, так же как и украинского национального меньшинства в Венгрии. Мы считаем, что это – стратегический диалог, и он должен быть зафиксирован в конкретном плане 

– подчеркнула Стефанишина.

Украина и Венгрия проведут новый раунд консультаций по правам нацменьшин 12 мая29.04.25, 22:57 • 926 просмотров

Добавим

Во вторник, 29 апреля в Будапеште состоялись расширенные консультации делегаций Украины и Венгрии по вопросам защиты прав национальных сообществ и развития взаимного диалога Украины и Венгрии.

Украинскую делегацию возглавила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Ольга Стефанишина, во главе делегации от Венгрии – заместитель министра Иностранных дел – парламентский государственный секретарь Левенте Мадяр.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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