Україна закриє фінансовий дефіцит до кінця року - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішній фінансовий дефіцит буде закритий до кінця року. Про це глава держави в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

За його словами, останні кілька місяців влада працювала над питанням фінансового дефіциту разом із партнерами, зокрема Європейським Союзом.

Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу. Це було нелегко

Президент зазначив, що робота велася як із державним бюджетом, так і з міжнародними партнерами.

Також, за його словами, Україна розраховує частково використати кошти з позики вже для потреб наступного року. Частину фінансування планують перенести ближче до січня та спрямувати на закупівлю безпілотників.

Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року