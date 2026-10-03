Україна закриє фінансовий дефіцит до кінця року - Зеленський
Київ • УНН
Україна планує закрити фінансовий дефіцит до кінця року за підтримки партнерів. Частину позики спрямують на дрони для 2027 року.
Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішній фінансовий дефіцит буде закритий до кінця року. Про це глава держави в інтерв'ю Reuters, пише УНН.
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За його словами, останні кілька місяців влада працювала над питанням фінансового дефіциту разом із партнерами, зокрема Європейським Союзом.
Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу. Це було нелегко
Президент зазначив, що робота велася як із державним бюджетом, так і з міжнародними партнерами.
Також, за його словами, Україна розраховує частково використати кошти з позики вже для потреб наступного року. Частину фінансування планують перенести ближче до січня та спрямувати на закупівлю безпілотників.
Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року
Зеленський також зазначив, що його команда повернулася з Брюсселя та доповіла про результати переговорів.
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