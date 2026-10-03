Украина закроет финансовый дефицит до конца года — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешний финансовый дефицит будет закрыт до конца года. Об этом глава государства сообщил в интервью Reuters, пишет УНН.

По его словам, последние несколько месяцев власти работали над вопросом финансового дефицита вместе с партнёрами, в частности с Европейским союзом.

Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас ещё есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза. Это было нелегко

Президент отметил, что работа велась как с государственным бюджетом, так и с международными партнёрами.

Также, по его словам, Украина рассчитывает частично использовать средства займа уже для нужд следующего года. Часть финансирования планируют перенести ближе к январю и направить на закупку беспилотников.

Мы перенесём это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года