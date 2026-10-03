Украина закроет финансовый дефицит до конца года — Зеленский
Киев • УНН
Украина планирует закрыть финансовый дефицит до конца года при поддержке партнеров. Часть займа направят на дроны на 2027 год.
Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешний финансовый дефицит будет закрыт до конца года. Об этом глава государства сообщил в интервью Reuters, пишет УНН.
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По его словам, последние несколько месяцев власти работали над вопросом финансового дефицита вместе с партнёрами, в частности с Европейским союзом.
Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас ещё есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза. Это было нелегко
Президент отметил, что работа велась как с государственным бюджетом, так и с международными партнёрами.
Также, по его словам, Украина рассчитывает частично использовать средства займа уже для нужд следующего года. Часть финансирования планируют перенести ближе к январю и направить на закупку беспилотников.
Мы перенесём это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года
Зеленский также отметил, что его команда вернулась из Брюсселя и доложила о результатах переговоров.
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