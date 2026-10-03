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Украина закроет финансовый дефицит до конца года — Зеленский

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Украина планирует закрыть финансовый дефицит до конца года при поддержке партнеров. Часть займа направят на дроны на 2027 год.

Украина закроет финансовый дефицит до конца года — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешний финансовый дефицит будет закрыт до конца года. Об этом глава государства сообщил в интервью Reuters, пишет УНН.

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По его словам, последние несколько месяцев власти работали над вопросом финансового дефицита вместе с партнёрами, в частности с Европейским союзом.

Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас ещё есть некоторые вопросы, над которыми нужно поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза. Это было нелегко

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что работа велась как с государственным бюджетом, так и с международными партнёрами.

Также, по его словам, Украина рассчитывает частично использовать средства займа уже для нужд следующего года. Часть финансирования планируют перенести ближе к январю и направить на закупку беспилотников.

Мы перенесём это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года

- сообщил Президент.

Зеленский также отметил, что его команда вернулась из Брюсселя и доложила о результатах переговоров.

Во время операции «Вивальди» деоккупировано до 140 кв. км территории — Зеленский03.10.26, 20:46 • 2552 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаФинансы
Государственный бюджет
Reuters
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина