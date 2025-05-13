Україна закликає Бразилію використати свій авторитетний голос, щоб пряма зустріч між Зеленським і путіним відбулася

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Бразилії Мауро Вієйрою. Сибіга закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню, а також закликав країну використати свій голос у діалозі з росією, щоб пряма зустріч між Президентом України Зеленським і російським диктатором володимиром путіним відбулася. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Провів телефонні переговори з міністром Мауро Вієйрою щодо мирних зусиль та активних дипломатичних контактів цього тижня. Закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів - написав Сибіга.

Він додав, що підтвердив готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з путіним у Туреччині.

Закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася – додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.