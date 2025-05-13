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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Україна закликає Бразилію використати свій авторитетний голос, щоб пряма зустріч між Зеленським і путіним відбулася

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Андрій Сибіга закликав Бразилію підтримати 30-денне припинення вогню та використати вплив для зустрічі Зеленського і путіна. Президент України готовий до переговорів в Туреччині.

Україна закликає Бразилію використати свій авторитетний голос, щоб пряма зустріч між Зеленським і путіним відбулася

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Бразилії Мауро Вієйрою. Сибіга закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню, а також закликав країну використати свій голос у діалозі з росією, щоб пряма зустріч між Президентом України Зеленським і російським диктатором володимиром путіним відбулася. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Провів телефонні переговори з міністром Мауро Вієйрою щодо мирних зусиль та активних дипломатичних контактів цього тижня. Закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів 

- написав Сибіга.

Він додав, що підтвердив готовність Президента України Володимира Зеленського зустрітися з путіним у Туреччині.

Закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася 

– додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.

Павло Башинський

Павло Башинський

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