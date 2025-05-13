Украина призывает Бразилию использовать свой авторитетный голос, чтобы прямая встреча между Зеленским и путиным состоялась
Киев • УНН
Андрей Сибига призвал Бразилию поддержать 30-дневное прекращение огня и использовать влияние для встречи Зеленского и путина. Президент Украины готов к переговорам в Турции.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Сибига призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня, а также призвал страну использовать свой голос в диалоге с россией, чтобы прямая встреча между Президентом Украины Зеленским и российским диктатором владимиром путиным состоялась. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Провел телефонные переговоры с министром Мауро Виейрой относительно мирных усилий и активных дипломатических контактов на этой неделе. Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров
Он добавил, что подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с путиным в Турции.
Призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.