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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 16190 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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Украина призывает Бразилию использовать свой авторитетный голос, чтобы прямая встреча между Зеленским и путиным состоялась

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Андрей Сибига призвал Бразилию поддержать 30-дневное прекращение огня и использовать влияние для встречи Зеленского и путина. Президент Украины готов к переговорам в Турции.

Украина призывает Бразилию использовать свой авторитетный голос, чтобы прямая встреча между Зеленским и путиным состоялась

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Сибига призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня, а также призвал страну использовать свой голос в диалоге с россией, чтобы прямая встреча между Президентом Украины Зеленским и российским диктатором владимиром путиным состоялась. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Провел телефонные переговоры с министром Мауро Виейрой относительно мирных усилий и активных дипломатических контактов на этой неделе. Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров 

- написал Сибига.

Он добавил, что подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского встретиться с путиным в Турции.

Призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась 

– добавил Сибига.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

Павел Башинский

Павел Башинский

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