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Україна втрачає мільярди, оскільки до 40% врожаю зернових уникає оподаткування – The Economist

Україна втрачає мільярди, оскільки до 40% врожаю зернових уникає оподаткування – The Economist

Київ • УНН

 • 18390 перегляди

За останні два роки Україна втратила близько 3 мільярдів доларів податкових надходжень через те, що близько 40% врожаю зернових вивели від оподаткування за допомогою різних шахрайських схем.

Близько 40% врожаю зернових уникає оподаткування, і за останні два роки через це Україна недоотримала близько 3 мільярдів доларів надходжень. Про це пише The Economist, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра аграрної політики України Тарас Качка зазначив, що порушення логістичних ланцюгів через російські обстріли створили для фермерів умови для "оптимізації" податків. За його оцінками, близько 40% врожаю зернових уникає оподаткування.

Видання пише, що махінації з зерном відбуваються різними шляхами. Частина махінацій відбувається напряму – близько 10% ухилення від податків здійснюється через бартер та готівкові розрахунки, що дозволяє приховати дохід від податкової.

Також як привід використовуються міни та нерозірвані снаряди: оскільки забруднені вибухівкою землі неможливо обробляти, деякі фермери з безпечних полів можуть не декларувати врожай прикриваючись цим приводом.

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Фермери також можуть фальсифікувати документи при експорті, щоб видати своє зерно за оподатковане, або занижувати доходи під час продажу за кордон. Виручені кошти зберігають в іноземному банку. Іноді зерно продають за безцінь пов’язаній або підставній компанії (в Туреччині чи Румунії). Кошти від такого продажу повертаються в Україну, але доходи від наступного продажу за вищою ціною вже залишаються за кордоном.

Також використовуються посередники та фіктивні компанії. Посередники, зокрема, допомагають у таких схемах за відсоток від прибутку (близько 2%). Створюються фірми для утримання коштів за кордоном, які потім закриваються до настання терміну репатріації валюти.

Зазаначається, що за останні два роки через "чорне зерно" з країни було виведено понад 3 млрд доларів, а за іншими оцінками, ця цифра може бути ще більшою. За попередні вісім років загальна сума, ймовірно, становила 4 млрд доларів.

Також видання додає, що для боротьби з "чорним зерном" БЕБ аналізує дані, щоб виявити підозрілі поставки, та покращує обмін інформацією між слідчими та митницею. Також уряд послаблює валютний контроль, зокрема, покращуючи офіційний курс обміну, щоб зменшити привабливість виведення коштів за кордон.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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