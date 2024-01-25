Розкрадання мільйонів з бюджету та ухиляння від податків: до суду передали справу проти експосадовців лісгоспу з Волині
Київ • УНН
В Україні колишньому керівнику державного управління лісового господарства, бухгалтеру та чотирьом підприємцям пред'явлено звинувачення у розкраданні 15 мільйонів гривень державних коштів.
Колишнього керівника державного лісового господарства разом з бухгалтером і ще чотирма підприємцями судитимуть за розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Йдеться про ексдиректора ДП "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс" та головного бухгалтера цього підприємства, які вкрали 15 млн гривень у держави.
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Встановлено, що фігуранти залучили чотирьох місцевих підприємців та впродовж декількох років перерахували на їх рахунки понад 15 млн гривень. Гроші надходили за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.
Правоохоронці наголошують, що підтверджено, що договори були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Також підприємство ухилилося від сплати податків на 5,7 млн грн.
Колишнього директора та бухгалтера обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, відмиванні коштів, підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України)
Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Крім того, чотирьох підприємців обвинувачують у заволодінні чужим майном, його легалізації та підробці документів.
Доповнення
Зазначається, що наразі колишній директор очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства "Ліси України", який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а ексголовний бухгалтер займає аналогічну посаду в іншому підприємстві.
Наразі для відшкодування завданих збитків за клопотанням ДБР суд наклав арешт на майно усіх фігурантів вартістю десятки мільйони гривень. Зокрема, на земельні ділянки, житлові будинки, магазини, автомобілі, спецтехніку.
Нагадаємо
Начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА судитимуть за розкрадання бюджетних коштів на ремонті укриттів.