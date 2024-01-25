Розкрадання мільйонів з бюджету та ухиляння від податків: до суду передали справу проти експосадовців лісгоспу з Волині

ukenru
29 березня, 19:41 • 41998 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95490 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115298 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117099 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232439 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156795 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147388 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133227 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121725 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112876 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33527 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31872 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34120 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30434 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31110 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232443 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385570 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440730 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449092 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115303 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130667 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124863 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98813 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107933 перегляди
Актуальне
Розкрадання мільйонів з бюджету та ухиляння від податків: до суду передали справу проти експосадовців лісгоспу з Волині

Розкрадання мільйонів з бюджету та ухиляння від податків: до суду передали справу проти експосадовців лісгоспу з Волині

Київ • УНН

 • 21827 перегляди

В Україні колишньому керівнику державного управління лісового господарства, бухгалтеру та чотирьом підприємцям пред'явлено звинувачення у розкраданні 15 мільйонів гривень державних коштів.

Колишнього керівника державного лісового господарства разом з бухгалтером і ще чотирма підприємцями судитимуть за розкрадання бюджетних коштів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

Йдеться про ексдиректора ДП "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс" та головного бухгалтера цього підприємства, які вкрали 15 млн гривень у держави.

В Києві судитимуть посадовця ДСНС, який не задекларував майно дружини на близько 13 млн гривень24.01.24, 14:21 • 18745 переглядiв

Встановлено, що фігуранти залучили чотирьох місцевих підприємців та впродовж декількох років перерахували на їх рахунки понад 15 млн гривень. Гроші надходили за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.

Правоохоронці наголошують, що підтверджено, що договори були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Також підприємство ухилилося від сплати податків на 5,7 млн грн.

Колишнього директора та бухгалтера обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, відмиванні коштів, підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України)

- заявили в ДБР.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Крім того, чотирьох підприємців обвинувачують у заволодінні чужим майном, його легалізації та підробці документів.

Доповнення

Зазначається, що  наразі колишній директор очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства "Ліси України", який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області, а ексголовний бухгалтер займає аналогічну посаду в іншому підприємстві.

Наразі для відшкодування завданих збитків за клопотанням ДБР суд наклав арешт на майно усіх фігурантів вартістю десятки мільйони гривень. Зокрема, на земельні ділянки, житлові будинки, магазини, автомобілі, спецтехніку.

Нагадаємо

Начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА судитимуть за розкрадання бюджетних коштів на ремонті укриттів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37