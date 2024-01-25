Хищение миллионов из бюджета и уклонение от налогов: в суд передали дело против экс-чиновников лесхоза из Волыни

Бывшего руководителя государственного лесного хозяйства вместе с бухгалтером и еще четырьмя предпринимателями будут судить за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Речь идет об экс-директоре ГП "Специализированное лесохозяйственное агропромышленное предприятие "Камень-Каширскагролес" и главного бухгалтера этого предприятия, которые украли 15 млн гривен у государства.

Установлено, что фигуранты привлекли четырех местных предпринимателей и в течение нескольких лет перечислили на их счета более 15 млн гривен. Деньги поступали за якобы оказанные услуги по ремонту транспорта, автоперевозки, ремонта помещений, вывоза мусора, отгрузки лесопродукции и тому подобное.

Правоохранители отмечают, что подтверждено, что договоры были фиктивными и услуги по ним не предоставлялись. Также предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5,7 млн грн.

Бывшего директора и бухгалтера обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, отмывании средств, подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины) - заявили в ГБР.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, четырех предпринимателей обвиняют в завладении чужим имуществом, его легализации и подделке документов.

Дополнение

Отмечается, что сейчас бывший директор возглавляет Южный лесной офис Государственного предприятия "Леса Украины", который распространяет свою деятельность на Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, а экс-главный бухгалтер занимает аналогичную должность в другом предприятии.

Сейчас для возмещения нанесенного ущерба по ходатайству ГБР суд наложил арест на имущество всех фигурантов стоимостью десятки миллионов гривен. В частности, на земельные участки, жилые дома, магазины, автомобили, спецтехнику.

Напомним

Начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА будут судить за хищение бюджетных средств на ремонте укрытий.