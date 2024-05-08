Украина теряет миллиарды, поскольку до 40% урожая зерновых избегает налогообложения - The Economist

Около 40% урожая зерновых избегает налогообложения, и за последние два года из-за этого Украина недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений. Об этом пишет The Economist, передает УНН.

Детали

Заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Качка отметил, что нарушение логистических цепей из-за российских обстрелов создали для фермеров условия для "оптимизации" налогов. По его оценкам, около 40% урожая зерновых избегает налогообложения.

Издание пишет, что махинации с зерном происходят разными путями. Часть махинаций происходит напрямую - около 10% уклонения от налогов осуществляется через бартер и наличные расчеты, что позволяет скрыть доход от налоговой.

Также в качестве предлога используются мины и неразорвавшиеся снаряды: поскольку загрязненные взрывчаткой земли невозможно обрабатывать, некоторые фермеры с безопасных полей могут не декларировать урожай прикрываясь этим предлогом.

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Фермеры также могут фальсифицировать документы при экспорте, чтобы выдать свое зерно за налогооблагаемое, или занижать доходы при продаже за границу. Вырученные средства хранят в иностранном банке. Иногда зерно продают за бесценок связанной или подставной компании (в Турции или Румынии). Средства от такой продажи возвращаются в Украину, но доходы от следующей продажи по более высокой цене уже остаются за рубежом.

Также используются посредники и фиктивные компании. Посредники, в частности, помогают в таких схемах за процент от прибыли (около 2%). Создаются фирмы для удержания средств за рубежом, которые затем закрываются до наступления срока репатриации валюты.

Отмечается, что за последние два года через "черное зерно" из страны было выведено более 3 млрд долларов, а по другим оценкам, эта цифра может быть еще больше. За предыдущие восемь лет общая сумма, вероятно, составляла 4 млрд долларов.

Также издание добавляет, что для борьбы с "черным зерном" БЭБ анализирует данные, чтобы выявить подозрительные поставки, и улучшает обмен информацией между следователями и таможней. Также правительство ослабляет валютный контроль, в частности, улучшая официальный курс обмена, чтобы уменьшить привлекательность вывода средств за границу.

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