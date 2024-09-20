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Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Київ • УНН

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450 учасників з 22 країн випробували системи боротьби з БПЛА на навчаннях НАТО в Нідерландах. Україна вперше долучилася до тренувань в рамках співпраці з Альянсом.

Із 10 до 20 вересня понад 450 учасників з 19 країн - членів НАТО і трьох країн-партнерів  взяли участь у тренуваннях  в Нідерландах для перевірки здатності протидії безпілотникам. До навчань вперше долучилась Україна. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

Деталі 

Як повідомляється, під час щорічних навчань НАТО з технічної сумісності для знешкодження безпілотних літальних апаратів (C-UAS) було випробувано понад 60 систем і технологій протидії БПЛА, таких як датчики, системи наведення на дрони, глушилки і кіберперехоплювачі. 

Перша активна участь України в цих навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна - НАТО, схваленої лідерами країн Альянсу і України на Вашингтонському саміті. Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами

- йдеться у заяві НАТО.

Зазначається, що на Вашингтонському саміті 2024 року члени Альянсу здійснили кроки з подальшого поліпшення готовності, реагування і інтеграції технологій протидії БПЛА в Інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО (IAMD) і домовились підтримувати розробку і впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони для України.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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