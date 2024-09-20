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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 05:55  •  5941 просмотра

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450 участников из 22 стран испытали системы борьбы с БПЛА на учениях НАТО в Нидерландах. Украина впервые присоединилась к тренировкам в рамках сотрудничества с Альянсом.

С 10 по 20 сентября более 450 участников из 19 стран - членов НАТО и трех стран-партнеров  приняли участие в тренировках в Нидерландах для проверки способности противодействия беспилотникам. К учениям впервые присоединилась Украина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Детали 

Как сообщается, во время ежегодных учений НАТО по технической совместимости для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) было испытано более 60 систем и технологий противодействия БПЛА, таких как датчики, системы наведения на дроны, глушилки и киберперехватчики. 

Первое активное участие Украины в этих учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина - НАТО, одобренной лидерами стран Альянса и Украины на Вашингтонском саммите. Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами

- говорится в заявлении НАТО.

Отмечается, что на Вашингтонском саммите 2024 года члены Альянса предприняли шаги по дальнейшему улучшению готовности, реагирования и интеграции технологий противодействия БПЛА в Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО (IAMD) и договорились поддерживать разработку и внедрение интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів27 августа 2024, 23:05 • 23103 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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