Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

С 10 по 20 сентября более 450 участников из 19 стран - членов НАТО и трех стран-партнеров приняли участие в тренировках в Нидерландах для проверки способности противодействия беспилотникам. К учениям впервые присоединилась Украина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Детали

Как сообщается, во время ежегодных учений НАТО по технической совместимости для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) было испытано более 60 систем и технологий противодействия БПЛА, таких как датчики, системы наведения на дроны, глушилки и киберперехватчики.

Первое активное участие Украины в этих учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина - НАТО, одобренной лидерами стран Альянса и Украины на Вашингтонском саммите. Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами - говорится в заявлении НАТО.

Отмечается, что на Вашингтонском саммите 2024 года члены Альянса предприняли шаги по дальнейшему улучшению готовности, реагирования и интеграции технологий противодействия БПЛА в Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО (IAMD) и договорились поддерживать разработку и внедрение интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны для Украины.

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