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Україна відвойовує землі на Донбасі, перешкоджаючи російському наступу - NYT

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

росія у вересні майже не розширила захоплені території. Операція "Вівальді" стримує наступ і вже повернула Україні частину земель.

Україна відвойовує землі на Донбасі, перешкоджаючи російському наступу - NYT

Поки у москві заявляють, що повне захоплення Донбасу неминуче, Київ гальмує зусилля росії оточити українські міста "поясу фортець". Про це пише The New York Times, посилаючись на дані західних аналітиків, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тлі багатомісячних спроб рф прорвати українську оборону російські війська у вересні практично не змогли збільшити контрольовану ними територію. При цьому у 2026 році росія захопила лише трохи більше української землі, ніж втратила.

На півдні Донбасу росія продовжує шалені атаки, щоб прорвати українські лінії. Але Київ реорганізував свою оборону там і поки що стримує російські війська від подальшого просування у своїх зусиллях з оточення основних міст Донбасу

- йдеться у статті.

Автори вказують що однією з головних причин погіршення ситуації для росії стала українська операція "Вівальді" на півночі Донбасу. Українські сили не лише зупинили російське просування, а й повернули частину територій, які раніше захопила армія РФ.

"росія сповнена рішучості відновити темпи, кажуть українські командири, і продовжує щодня кидати сотні військових для наступу", - резюмує видання.

Нагадаємо

У вересні українські військові заявили про перше застосування нової тактики, за якої наземні роботизовані комплекси-камікадзе доставляють безпілотниками безпосередньо в тил противника.

Сили оборони знищили на Донбасі унікальну машину заряджання ЗРК "БУК-М3"07.10.26, 02:24 • 9464 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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