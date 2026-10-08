Україна відвойовує землі на Донбасі, перешкоджаючи російському наступу - NYT

Поки у москві заявляють, що повне захоплення Донбасу неминуче, Київ гальмує зусилля росії оточити українські міста "поясу фортець". Про це пише The New York Times, посилаючись на дані західних аналітиків, інформує УНН.

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Зазначається, що на тлі багатомісячних спроб рф прорвати українську оборону російські війська у вересні практично не змогли збільшити контрольовану ними територію. При цьому у 2026 році росія захопила лише трохи більше української землі, ніж втратила.

На півдні Донбасу росія продовжує шалені атаки, щоб прорвати українські лінії. Але Київ реорганізував свою оборону там і поки що стримує російські війська від подальшого просування у своїх зусиллях з оточення основних міст Донбасу - йдеться у статті.

Автори вказують що однією з головних причин погіршення ситуації для росії стала українська операція "Вівальді" на півночі Донбасу. Українські сили не лише зупинили російське просування, а й повернули частину територій, які раніше захопила армія РФ.

"росія сповнена рішучості відновити темпи, кажуть українські командири, і продовжує щодня кидати сотні військових для наступу", - резюмує видання.

Нагадаємо

У вересні українські військові заявили про перше застосування нової тактики, за якої наземні роботизовані комплекси-камікадзе доставляють безпілотниками безпосередньо в тил противника.

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