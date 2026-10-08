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Украина отвоёвывает земли на Донбассе, препятствуя российскому наступлению — NYT

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Россия в сентябре почти не расширила захваченные территории. Операция «Вивальди» сдерживает наступление и уже вернула Украине часть земель.

Украина отвоёвывает земли на Донбассе, препятствуя российскому наступлению — NYT

Пока в Москве заявляют, что полный захват Донбасса неизбежен, Киев тормозит усилия России окружить украинские города «пояса крепостей». Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные западных аналитиков, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на фоне многомесячных попыток РФ прорвать украинскую оборону российские войска в сентябре практически не смогли увеличить контролируемую ими территорию. При этом в 2026 году Россия захватила лишь немного больше украинской земли, чем потеряла.

На юге Донбасса Россия продолжает яростные атаки, чтобы прорвать украинские линии. Но Киев реорганизовал свою оборону там и пока сдерживает российские войска, не позволяя им продвигаться дальше в попытках окружить основные города Донбасса

- говорится в статье.

Авторы указывают, что одной из главных причин ухудшения ситуации для России стала украинская операция «Вивальди» на севере Донбасса. Украинские силы не только остановили продвижение российских войск, но и вернули часть территорий, которые ранее захватила армия РФ.

«Россия полна решимости восстановить темпы, говорят украинские командиры, и продолжает ежедневно бросать сотни военнослужащих в наступление», — резюмирует издание.

Напомним

В сентябре украинские военные заявили о первом применении новой тактики, при которой наземные роботизированные комплексы-камикадзе доставляются беспилотниками непосредственно в тыл противника.

Силы обороны уничтожили на Донбассе уникальную машину заряжания ЗРК «Бук-М3»07.10.26, 02:24 • 9456 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Война в Украине
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