Україна ще не бачила мирну концепцію рф, яку лавров передав держсекретарю США

Україна ще не бачила мирну концепцію рф, яку передав міністр закордонних справ росії сергій лавров державному секретарю США Марко Рубіо під час зустрічі у Малайзії. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Станом на зараз ні я, ні жоден українець цю концепцію не бачив. Звісно, якщо нам її передадуть, то ми її будемо вивчати, але поки що ми бачимо не концепції, а конкретні російські удари удари по наших містах і громадах, і щоденний терор. Нам здається, що російські удари по українських містах і громадах набагато більш промовисто свідчать про курс москви і її позицію щодо миру і війни, ніж будь-які концепції, які ніхто не бачив - сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна буде чекати контактів, щоб прояснити ситуацію, які сигнали доносять росіяни.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Вони говорили про Україну і про завершення війни.

Рубіо повідомив, що лавров запропонував "новий та інший підхід" під час переговорів.