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Украина еще не видела мирную концепцию рф, которую лавров передал госсекретарю США

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не видела мирной концепции рф, которую министр иностранных дел россии сергей лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио. Украина будет изучать концепцию, если ее передадут, но пока видит только российские удары по городам.

Украина еще не видела мирную концепцию рф, которую лавров передал госсекретарю США

Украина еще не видела мирную концепцию рф, которую передал министр иностранных дел россии сергей лавров государственному секретарю США Марко Рубио во время встречи в Малайзии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

По состоянию на сейчас ни я, ни один украинец эту концепцию не видел. Конечно, если нам ее передадут, то мы ее будем изучать, но пока что мы видим не концепции, а конкретные российские удары по нашим городам и громадам, и ежедневный террор. Нам кажется, что российские удары по украинским городам и громадам гораздо более красноречиво свидетельствуют о курсе москвы и ее позиции относительно мира и войны, чем любые концепции, которые никто не видел

 - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина будет ждать контактов, чтобы прояснить ситуацию, какие сигналы доносят россияне.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио провел в Малайзии встречу с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Они говорили об Украине и о завершении войны.

Рубио сообщил, что лавров предложил "новый и иной подход" во время переговоров.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаНовости Мира
Марко Рубио
Министерство иностранных дел Украины
Малайзия
Соединённые Штаты
Украина
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