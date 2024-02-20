Україна переможе і буде в ЄС: Урсула фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у день пам’яті Героїв Небесної Сотні наголосила, що Україна переможе та буде членом Євросоюзу. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні - відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхні бачення та ідеали перемогли. Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі, - наголосила вона.

Нагадаємо

20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні - 107 загиблих учасників Революції Гідності 2014 року, які виступили проти рішення президента-втікача януковича відмовитися від угоди про асоціацію з ЄС та європейського вибору України.

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