Україна переможе і буде в ЄС: Урсула фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули під час революції 2014 року, та наголосила, що Україна стане членом Європейського Союзу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у день пам’яті Героїв Небесної Сотні наголосила, що Україна переможе та буде членом Євросоюзу. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні - відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхні бачення та ідеали перемогли. Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі,
Нагадаємо
20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні - 107 загиблих учасників Революції Гідності 2014 року, які виступили проти рішення президента-втікача януковича відмовитися від угоди про асоціацію з ЄС та європейського вибору України.
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