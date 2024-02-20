Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни, погибших во время революции 2014 года, и подчеркнула, что Украина станет членом Европейского Союза.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день памяти Героев Небесной Сотни подчеркнула, что Украина победит и будет членом Евросоюза. Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.
Сегодня мы чтим память Героев Небесной Сотни - отважных людей, которые отдали свою жизнь на Майдане за свободу Украины в 2014 году. Спустя десятилетия их видение и идеалы победили. Украина победит и займет свое место в нашем Союзе,
Напомним
20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения беглого президента януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.
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Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни
Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни, погибших во время революции 2014 года, и подчеркнула, что Украина станет членом Европейского Союза.
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