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Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів за рахунок активів рф

Київ • УНН

 • 61 перегляди

Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів, що походять з доходів від заморожених російських активів. З початку року Україна отримала 17,6 млрд доларів за рахунок нерухомих активів рф.

Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів за рахунок активів рф

Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади у межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів. Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф 

- написав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна наполягає на повній конфіскації заморожених коштів рф, адже вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови України.

Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому 

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

В червні Україна отримала пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Канада
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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