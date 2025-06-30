Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів за рахунок активів рф

Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади у межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів. Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф

Він зазначив, що Україна наполягає на повній конфіскації заморожених коштів рф, адже вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови України.

Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому