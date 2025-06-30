Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов за счет активов рф

Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Совместно с партнерами заставляем россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов рф - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных средств рф, ведь они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления Украины.

Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем - добавил Шмыгаль.

Напомним

В июне Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Всего по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 млрд евро.