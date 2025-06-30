Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов за счет активов рф
Киев • УНН
Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов, происходящих из доходов от замороженных российских активов. С начала года Украина получила 17,6 млрд долларов за счет недвижимых активов рф.
Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.
Украина получила от Канады около 1,7 млрд долларов (2,3 млрд канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Совместно с партнерами заставляем россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов рф
Он отметил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных средств рф, ведь они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления Украины.
Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем
Напомним
В июне Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Всего по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 млрд евро.