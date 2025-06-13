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Україна отримала ще €1 млрд від ЄС за рахунок активів рф

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Україна отримала пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від ЄС вже 7 млрд євро.

Україна отримала ще €1 млрд від ЄС за рахунок активів рф

Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС в межах інструменту ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах у п'ятницю, пише УНН.

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів. Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету

- написав Шмигаль.

Загалом за ініціативою ERA, з його слів, Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", - вказав Шмигаль.

Доповнення

Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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