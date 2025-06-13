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Украина получила еще €1 млрд от ЕС за счет активов рф

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. В общей сложности по инициативе ERA Украина получила от ЕС уже 7 млрд евро.

Украина получила еще €1 млрд от ЕС за счет активов рф

Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС в рамках инструмента ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета

- написал Шмыгаль.

В целом по инициативе ERA, по его словам, Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов рф.

"Спасибо нашим партнерам за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки", - указал Шмыгаль.

Дополнение

Механизм ERA объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Украина
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