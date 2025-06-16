Україна не стане обмінювати російських полонених на викрадених українських дітей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на російських військовополонених. Це божевілля і Україна буде залучати багато країн для повернення своїх дітей дипломатичним шляхом, повідомив Зеленський під час пресконференції у Відні, повідомляє УНН.

Деталі

Щодо дітей, то у нас є ініціатива. Вони не військовополонені, ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, це божевілля. До речі, росіяни пропонували – ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що процес повернення дітей дуже складний, тому Україна залучає до цього процесу багато країн.

Дітей треба повертати і тут потрібне мистецтво дипломатії та відносини на високому рівні у якогось лідера чи у тієї чи іншої держави. Тому ми залучаємо багато країн, багато ініціативних людей, які потрошку, хто тільки зможе, поверне тисячі вкрадених дітей додому, до рідних, до близьких - повідомив президент.

Зеленський також подякував президенту і уряду Австрії за сприяння у поверненні українських дітей додому.

Я дякую ще раз президенту, уряду і всій команді в Австрії, що ви долучаєтеся до відповідних ініціатив - підсумував глава держави.

Доповнення

Під час пресконференції у Відні Зеленський заявив, що Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства в ЄС. Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне.