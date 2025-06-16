Україна не стане обмінювати російських полонених на викрадених українських дітей - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обміняти українських дітей на російських військовополонених. Україна залучатиме інші країни для повернення дітей.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на російських військовополонених. Це божевілля і Україна буде залучати багато країн для повернення своїх дітей дипломатичним шляхом, повідомив Зеленський під час пресконференції у Відні, повідомляє УНН.
Деталі
Щодо дітей, то у нас є ініціатива. Вони не військовополонені, ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, це божевілля. До речі, росіяни пропонували – ми даємо їм військових, а вони нам дітей. Це поза розумінням і поза міжнародним правом
Глава держави додав, що процес повернення дітей дуже складний, тому Україна залучає до цього процесу багато країн.
Дітей треба повертати і тут потрібне мистецтво дипломатії та відносини на високому рівні у якогось лідера чи у тієї чи іншої держави. Тому ми залучаємо багато країн, багато ініціативних людей, які потрошку, хто тільки зможе, поверне тисячі вкрадених дітей додому, до рідних, до близьких
Зеленський також подякував президенту і уряду Австрії за сприяння у поверненні українських дітей додому.
Я дякую ще раз президенту, уряду і всій команді в Австрії, що ви долучаєтеся до відповідних ініціатив
Доповнення
Під час пресконференції у Відні Зеленський заявив, що Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства в ЄС. Зараз важливо щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне.