Украина не будет обменивать российских пленных на похищенных украинских детей - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменять украинских детей на российских военнопленных. Украина будет привлекать другие страны для возвращения детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на российских военнопленных. Это безумие и Украина будет привлекать много стран для возвращения своих детей дипломатическим путем, сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Вене, сообщает УНН.
Детали
Относительно детей, то у нас есть инициатива. Они не военнопленные, мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. И если честно, это безумие. Кстати, россияне предлагали – мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права
Глава государства добавил, что процесс возвращения детей очень сложный, поэтому Украина привлекает к этому процессу много стран.
Детей надо возвращать и здесь нужно искусство дипломатии и отношения на высоком уровне у какого-то лидера или у того или иного государства. Поэтому мы привлекаем много стран, много инициативных людей, которые понемногу, кто только сможет, вернет тысячи украденных детей домой, к родным, к близким
Зеленский также поблагодарил президента и правительство Австрии за содействие в возвращении украинских детей домой.
Я благодарю еще раз президента, правительство и всю команду в Австрии, что вы приобщаетесь к соответствующим инициативам
Дополнение
Во время пресс-конференции в Вене Зеленский заявил, что Украина выполнила все, что было необходимо в контексте переговоров относительно членства в ЕС. Сейчас важно, чтобы Евросоюз мог демонстрировать свою способность выполнять обещанное.