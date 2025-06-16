Украина не будет обменивать российских пленных на похищенных украинских детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на российских военнопленных. Это безумие и Украина будет привлекать много стран для возвращения своих детей дипломатическим путем, сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Вене, сообщает УНН.

Относительно детей, то у нас есть инициатива. Они не военнопленные, мы не меняем их ни на что. Это абсолютно несправедливо. И если честно, это безумие. Кстати, россияне предлагали – мы даем им военных, а они нам детей. Это вне понимания и вне международного права

Глава государства добавил, что процесс возвращения детей очень сложный, поэтому Украина привлекает к этому процессу много стран.

Детей надо возвращать и здесь нужно искусство дипломатии и отношения на высоком уровне у какого-то лидера или у того или иного государства. Поэтому мы привлекаем много стран, много инициативных людей, которые понемногу, кто только сможет, вернет тысячи украденных детей домой, к родным, к близким