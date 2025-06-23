Справи йдуть дуже добре: Єрмак про балістичну ракету "Сапсан"

Виробництво балістичних ракет "Сапсан" в Україні йде "дуже добре". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Times, та пообіцяв більше "сюрпризів" після спецоперації "Павутина", передає УНН.

Деталі

Єрмак заявив, що операція "Павутина" не була одноразовим випадком.

"Кожен росіянин повинен відчути, що таке постійна небезпека", – наголосив він.

The Times пише, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях минулого місяця, вразивши російську військову ціль на відстані приблизно 185 миль.

Ракета "Сапсан", начинена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більше корисного навантаження, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Україна вже має безпілотники, які можуть уразити кремль, але російським системам ППО їх відносно легко перехопити. Офіційна дальність нової балістичної ракети України засекречена, але є припущення, що вона може сягати до 310 миль.

На запитання, чи може "Сапсан" уразити москву, приблизно за 300 миль від кордону з Україною, Єрмак сказав: "Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів ще не раз".

Керівник офісу Президента додав, що залишить "браваду" росіянам після того, як йому натякнули, що Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території — від камчатки до калінінграда — після успіху операції "Павутина".

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"Ми точно вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось бачили, а не щоб я про це говорив. Залишимо це як є", - сказав Єрмак.

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Доповнення

Forbes повідомляло, що Зеленський заявляв, що позитивні випробування Україною ракети "Сапсан" відбулися набагато раніше, наразі йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. "Коли, як, в якій кількості – я сказати не можу", – зауважив Президент.