Дела идут очень хорошо: Ермак о баллистической ракете "Сапсан"

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
16:46 • 18055 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
14:03 • 52607 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
12:57 • 91259 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
12:56 • 55007 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
12:19 • 110137 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 61183 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 105459 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 66364 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 95685 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 129145 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.7м/с
57%
747мм
Популярные новости
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку23 июня, 07:47 • 67382 просмотра
Волна нападений со шприцами омрачила фестиваль уличной музыки во Франции23 июня, 08:50 • 29896 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек23 июня, 10:41 • 60183 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"12:28 • 50944 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 65542 просмотра
публикации
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала16:46 • 18098 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 66804 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
12:57 • 91335 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 110207 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 349249 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи14:13 • 22139 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 121439 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 245843 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 117957 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 117923 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Дела идут очень хорошо: Ермак о баллистической ракете "Сапсан"

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что производство баллистических ракет "Сапсан" в Украине идет "очень хорошо", обещая новые "сюрпризы" после успешной спецоперации "Паутина". Новая ракета, впервые примененная в прошлом месяце, имеет значительное количество взрывчатки и скорость, более чем в пять раз превышающую скорость звука, и потенциально может поразить москву.

Дела идут очень хорошо: Ермак о баллистической ракете "Сапсан"

Производство баллистических ракет "Сапсан" в Украине идет "очень хорошо". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью The Times и пообещал больше "сюрпризов" после спецоперации "Паутина", передает УНН.

Детали

Ермак заявил, что операция "Паутина" не была одноразовым случаем.

"Каждый россиянин должен почувствовать, что такое постоянная опасность", – подчеркнул он.

The Times пишет, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце, поразив российскую военную цель на расстоянии примерно 185 миль.

Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Украина уже имеет беспилотники, которые могут поразить кремль, но российским системам ПВО их относительно легко перехватить. Официальная дальность новой баллистической ракеты Украины засекречена, но есть предположение, что она может достигать до 310 миль.

На вопрос, может ли "Сапсан" поразить москву, примерно в 300 милях от границы с Украиной, Ермак сказал: "Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов еще не раз".

Руководитель офиса Президента добавил, что оставит "браваду" россиянам после того, как ему намекнули, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории — от камчатки до калининграда — после успеха операции "Паутина".

Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"23.06.25, 15:28 • 51381 просмотр

"Мы точно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то видели, а не чтобы я об этом говорил. Оставим это как есть", - сказал Ермак.

В новогоднем поздравлении Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан"01.01.25, 00:36 • 99640 просмотров

Дополнения

Forbes сообщало, что Зеленский заявлял, что положительные испытания Украиной ракеты "Сапсан" состоялись намного раньше, сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. "Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу", – заметил Президент.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаТехнологии
Таймс
Форбс
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9