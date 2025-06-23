Дела идут очень хорошо: Ермак о баллистической ракете "Сапсан"

Производство баллистических ракет "Сапсан" в Украине идет "очень хорошо". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью The Times и пообещал больше "сюрпризов" после спецоперации "Паутина", передает УНН.

Детали

Ермак заявил, что операция "Паутина" не была одноразовым случаем.

"Каждый россиянин должен почувствовать, что такое постоянная опасность", – подчеркнул он.

The Times пишет, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая впервые была применена в боевых действиях в прошлом месяце, поразив российскую военную цель на расстоянии примерно 185 миль.

Ракета "Сапсан", начиненная 480 кг взрывчатки, имеет более чем вдвое больше полезной нагрузки, чем тактическая ракетная система армии США (Atacms), и может двигаться со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Украина уже имеет беспилотники, которые могут поразить кремль, но российским системам ПВО их относительно легко перехватить. Официальная дальность новой баллистической ракеты Украины засекречена, но есть предположение, что она может достигать до 310 миль.

На вопрос, может ли "Сапсан" поразить москву, примерно в 300 милях от границы с Украиной, Ермак сказал: "Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов еще не раз".

Руководитель офиса Президента добавил, что оставит "браваду" россиянам после того, как ему намекнули, что Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории — от камчатки до калининграда — после успеха операции "Паутина".

Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"

"Мы точно умеем удивлять мир. Это не плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то видели, а не чтобы я об этом говорил. Оставим это как есть", - сказал Ермак.

В новогоднем поздравлении Зеленского впервые показали запуск ракеты с ОТРК "Сапсан"

Дополнения

Forbes сообщало, что Зеленский заявлял, что положительные испытания Украиной ракеты "Сапсан" состоялись намного раньше, сейчас идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. "Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу", – заметил Президент.