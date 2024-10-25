Україна готує фінальний документ для другого Саміту миру: що відомо про його зміст
Київ • УНН
Зеленський анонсував підготовку документа про всі аспекти російської агресії до листопада. У конференціях щодо Формули миру вже взяли участь понад 50 країн та міжнародних організацій.
Всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Україна буде готова його представити у листопаді. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України зауважив, що сьогодні відбулася конференція на основі пункту Формули миру про одну з фундаментальних умов завершення війни та недопущення нової агресії, а саме – про виведення армії окупанта з території України. У цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій.
Він додав, що вчора в Латвії паралельно із самітом нашої Кримської платформи відбулась конференція щодо іншого пункту Формули миру, який присвячений повному виконанню Статуту ООН, і в цій конференції взяли участь більш ніж 60 країн і міжнародних організацій. Починаючи від серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру – усі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів.
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... всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру. Зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів – це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього в листопаді будемо готові представити фінальний документ – для другого Саміту миру
Президент також додав, що Україна першою запропонувала всеохопний і реальний шлях завершення війни – це було понад два роки тому – Формулу миру. На основі Статуту ООН.
"... нам вдалося об’єднати представників усіх частин світу заради реалізації Формули. Провели інавгураційний Саміт миру – дуже успішний. Сто країн та міжнародних організацій. Маємо зробити все, щоб відбувся наступний Саміт миру, який поставить крапку у війні – справедливу крапку. Такий, щоб безпека нашої держави та людей була надійно гарантована", - резюмував Зеленський.
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