Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

Все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Украина будет готова его представить в ноябре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины отметил, что сегодня состоялась конференция на основе пункта Формулы мира об одном из фундаментальных условий завершения войны и недопущения новой агрессии, а именно - о выводе армии оккупанта с территории Украины. В этой конференции приняли участие представители более 50 стран и международных организаций.

Он добавил, что вчера в Латвии параллельно с саммитом нашей Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН, и в этой конференции приняли участие более 60 стран и международных организаций. Начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира - все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической - после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов.

Зеленский после встречи с Макроном: "Саммит мира должен быть в ноябре"

... все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру. Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам - это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ - для второго Саммита мира - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина первой предложила всеобъемлющий и реальный путь завершения войны - это было более двух лет назад - Формулу мира. На основе Устава ООН.

«... нам удалось объединить представителей всех частей мира ради реализации Формулы. Провели инаугурационный Саммит мира - очень успешный. Сто стран и международных организаций. Должны сделать все, чтобы состоялся следующий Саммит мира, который поставит точку в войне - справедливую точку. Такой, чтобы безопасность нашего государства и людей была надежно гарантирована», - резюмировал Зеленский.

Зеленский ответил, можно ли провести второй Саммит мира без выполнения пунктов Плана победы