Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 136579 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 123977 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 126245 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 168420 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 146889 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 150058 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 148116 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138636 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120681 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113302 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

10:00 • 61958 просмотра
Монголия не выполнила обязательства по аресту путина: реакция Украины

Монголия не выполнила обязательства по аресту путина: реакция Украины

11:15 • 43012 просмотра
Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

11:30 • 54158 просмотра
Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

12:10 • 54309 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 90632 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 136572 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 168414 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 161299 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 175708 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 173510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 90632 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 140781 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 113749 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 121551 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 126089 просмотра
Актуальное
Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

Киев  •  УНН

19:30 • 2306 просмотра

Read in English

Зеленский анонсировал подготовку документа обо всех аспектах российской агрессии до ноября. В конференциях по Формуле мира уже приняли участие более 50 стран и международных организаций.

Все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Украина будет готова его представить в ноябре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины отметил, что сегодня состоялась конференция на основе пункта Формулы мира об одном из фундаментальных условий завершения войны и недопущения новой агрессии, а именно - о выводе армии оккупанта с территории Украины. В этой конференции приняли участие представители более 50 стран и международных организаций.

Он добавил, что вчера в Латвии параллельно с саммитом нашей Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН, и в этой конференции приняли участие более 60 стран и международных организаций. Начиная с августа и до ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира - все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической - после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов. 

Зеленский после встречи с Макроном: "Саммит мира должен быть в ноябре"10 октября 2024, 17:33 • 23743 просмотра

... все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру. Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам - это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ - для второго Саммита мира 

- заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина первой предложила всеобъемлющий и реальный путь завершения войны - это было более двух лет назад - Формулу мира. На основе Устава ООН.

«... нам удалось объединить представителей всех частей мира ради реализации Формулы. Провели инаугурационный Саммит мира - очень успешный. Сто стран и международных организаций. Должны сделать все, чтобы состоялся следующий Саммит мира, который поставит точку в войне - справедливую точку. Такой, чтобы безопасность нашего государства и людей была надежно гарантирована», - резюмировал Зеленский.

Зеленский ответил, можно ли провести второй Саммит мира без выполнения пунктов Плана победы17 октября 2024, 11:36 • 11316 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
latviyaЛатвия
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина