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Укладено нові контракти на придбання DJI Mavic: сукупна кількість законтрактованих БпЛА вже понад 8000 комплектів

Укладено нові контракти на придбання DJI Mavic: сукупна кількість законтрактованих БпЛА вже понад 8000 комплектів

Київ • УНН

 • 25874 перегляди

Міністерство оборони підписало нові контракти на закупівлю 4200 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3e, в результаті чого загальна кількість законтрактованих безпілотних літальних апаратів DJI Mavic досягла 8200 комплектів.

Нові контракти на закупівлю БПаК DJI Mavic 3E підтверджено у Міноборони, - йдеться про БпАК DJI Mavic, загальна кількість яких вже становить 8200 комплектів, передає УНН.

Деталі

У Міноборони зауважили, що одним з головних завдань є закупівля безпілотників.

Сьогодні стало відомо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією. Таким чином загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).

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За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

  • DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;
  • DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті

– зауважила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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