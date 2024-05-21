Укладено нові контракти на придбання DJI Mavic: сукупна кількість законтрактованих БпЛА вже понад 8000 комплектів
Київ • УНН
Міністерство оборони підписало нові контракти на закупівлю 4200 безпілотних літальних апаратів DJI Mavic 3e, в результаті чого загальна кількість законтрактованих безпілотних літальних апаратів DJI Mavic досягла 8200 комплектів.
Нові контракти на закупівлю БПаК DJI Mavic 3E підтверджено у Міноборони, - йдеться про БпАК DJI Mavic, загальна кількість яких вже становить 8200 комплектів, передає УНН.
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У Міноборони зауважили, що одним з головних завдань є закупівля безпілотників.
Сьогодні стало відомо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією. Таким чином загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).
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За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:
- DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;
- DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.
Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті
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