Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов

Новые контракты на закупку БПаК DJI Mavic 3e подтверждены в Минобороны, - говорится о БпАК DJI Mavic, общее количество которых уже составляет 8200 комплектов, передает УНН.

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В Минобороны отметили, что одной из главных задач является закупка беспилотников.

Сегодня стало известно, что" Агентство оборонных закупок " Министерства обороны заключило новые контракты на закупку 4200 БПаК DJI Mavic 3e с дополнительной комплектацией. Таким образом общее количество законтрактованных агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3e и 1000 DJI Mavic 3T).

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По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

DJI Mavic 3e с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 126,3 тыс. грн;



DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством – 194,2 тыс. грн.



Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн грн от ожидаемой стоимости. И это при условии, что мы работаем по принципу наложенного платежа, чтобы максимально обезопасить поставки. Для нас это возможность закупить для военных еще больше дронов, которые имеют критически важное значение на фронте - заметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

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