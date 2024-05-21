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Заключены новые контракты на приобретение DJI Mavic: совокупное количество законтрактованных БпЛА уже более 8000 комплектов
Министерство обороны подписало новые контракты на закупку 4200 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic 3e, в результате чего общее количество законтрактованных беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic достигло 8200 комплектов.
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина
15-летний мальчик и 41-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов города Херсона и одного из сел Херсонской области.
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства
Согласно новому постановлению Кабинета Министров, женщинам-врачам и фармацевтам теперь для официального трудоустройства в Украине нужен военный билет.
Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба
Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.
Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении
Директору генподрядной организации сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского моста в Киеве.
"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину
По данным Государственной пограничной службы Украины, нельзя исключать наступления российских оккупационных войск в Сумской области, поскольку они могут попытаться продвинуться туда, чтобы отвлечь украинские войска с других фронтов.
"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, но это вопрос их желания.
Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека
В результате обстрела Черкасской Лозовой и населенных пунктов в Купянском и Чугуевском районах в медицинских учреждениях находятся на лечении 22 человека, из них 4 - в крайне тяжелом состоянии.
На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук
На конференции в Великобритании обсуждается планирование совместных международных учений Sea Breeze с акцентом на разминирование с участием украинских противоминных кораблей, дислоцированных в Шотландии.
Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость
Каждый пятый украинец сталкивался с алкогольной зависимостью среди своих близких, таких как семья, друзья или коллеги, и Министерство здравоохранения советует, как помочь близким преодолеть это расстройство.