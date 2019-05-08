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Ухилення від сплати податків: у Великій Британії стартують масові перевірки корпорацій

Ухилення від сплати податків: у Великій Британії стартують масові перевірки корпорацій

Київ • УНН

 • 5848 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Влада Великої Британії припускає, що низка американських транснаціональних корпорацій ухиляється від сплати податків. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Зокрема, HM Revenue & Customs (управління по податках і митних зборах - ред.) вважає, що сума ухилення від сплати податків корпораціями може становити 4,6 млрд фунтів стерлінгів (2017-2018 рр).

У зв'язку з цим, влада Великої Британії активізує перевірки транснаціональних корпорацій США на предмет можливої оптимізації податків.

Канцлер казначейства Великої Британії Філіп Хаммонд пообіцяв, що всі технологічні гіганти "заплатять свою справедливу частку".

Як писав УНН, нападника збірної Іспанії підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Також нагадаємо, що в Україні, в систематичному ухиленні від сплати податків підозрюють столичний ФК "Динамо".

Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" недоплатило до пенсійного фонду більше 440 млн грн.

У ДФС, при цьому, на такі дані жодним чином не реагують вже роками.

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