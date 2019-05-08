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Уклонение от уплаты налогов: в Великобритании стартуют массовые проверки корпораций

Уклонение от уплаты налогов: в Великобритании стартуют массовые проверки корпораций

Киев  •  УНН

 • 5847 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Власти Великобритании предполагают, что ряд американских транснациональных корпораций уклоняется от уплаты налогов. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

В частности, HM Revenue & Customs (управление по налогам и таможенным пошлинам - ред.) полагает , что сумма уклонения от оплаты налогов корпорациями может составлять 4,6 млрд фунтов стерлингов (2017-2018 гг).

В связи с этим, власти Великобритании активизируют проверки транснациональных корпораций США на предмет возможной оптимизации налогов.

Канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд пообещал, что все технологические гиганты "заплатят свою справедливую долю".

Как писал УНН, нападающего сборной Испании подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Также напомним, что в Украине, в систематическом уклонении от уплаты налогов подозревают столичный ФК "Динамо".

Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн

В ГФС, при этом, на такие данные никоим образом не реагируют уже годами

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