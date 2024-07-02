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Угорщина хоче підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною – Орбан

Київ • УНН

 • 24184 перегляди

Угорщина хоче підписати глобальну угоду про співпрацю з Україною, подібну до угод, які вона має з іншими сусідніми країнами, зосередившись на залагодженні попередніх суперечок та налагодженні відносин на майбутнє.

Угорщина хоче підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною – Орбан

Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, яка  подібна до тих угод, які діють з іншими угорськими сусідніми країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Пан Президент сказав, що ми провели конструктивні перемовини. Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентрувати увагу на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь в модернізації української економіки згідно з нашими можливостями…

- розповів Орбан.

Президент Зеленський також зазначив, що зміст діалогу з Орбаном з усіх сьогоднішніх питань  може стати основою для майбутнього двостороннього документа між державами.

Ми обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин – торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання. Говорили про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей в Україні та Угорщині. Зокрема обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи і пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проєкту. Загалом зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами

- сказав Зеленський.

За його словами, цей документ зможе регулювати всі взаємовідносини, які можуть бути засновані на дзеркальному підході до двосторонній відносин між Україною та Угорщиною, які дозволять обом народам користуватися усіма благами єдності в Європі.

Доповнення  

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 липня, зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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