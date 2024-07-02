Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, которое подобно тем соглашениям, которые действуют с другими венгерскими соседними странами. Об этом заявил премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленский, передает УНН.

Господин Президент сказал, что мы провели конструктивные переговоры. Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами, мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям.. - рассказал Орбан.

Президент Зеленский также отметил, что содержание диалога с Орбаном по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами.

Мы обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений - торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные, энергетические вопросы. Говорили о гуманитарной сфере, обо всем том, что касается жизни наших людей в Украине и Венгрии. В частности обсудили открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы и господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта. В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами - сказал Зеленский.

По его словам, этот документ сможет регулировать все взаимоотношения, которые могут быть основаны на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией, которые позволят обоим народам пользоваться всеми благами единства в Европе.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 июля, свстретился в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.