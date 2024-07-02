Киев • УНН
Венгрия хочет подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное соглашениям, которые она имеет с другими соседними странами, сосредоточившись на улаживании предыдущих споров и налаживании отношений на будущее.
Венгрия желает подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, которое подобно тем соглашениям, которые действуют с другими венгерскими соседними странами. Об этом заявил премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленский, передает УНН.
Господин Президент сказал, что мы провели конструктивные переговоры. Мы стараемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами, мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям..
Президент Зеленский также отметил, что содержание диалога с Орбаном по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами.
Мы обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений - торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные, энергетические вопросы. Говорили о гуманитарной сфере, обо всем том, что касается жизни наших людей в Украине и Венгрии. В частности обсудили открытие украинской школы в Венгрии, первой такой школы и господин премьер-министр заверил в поддержке этого проекта. В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами
По его словам, этот документ сможет регулировать все взаимоотношения, которые могут быть основаны на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией, которые позволят обоим народам пользоваться всеми благами единства в Европе.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 июля, свстретился в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.