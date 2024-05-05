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Угода про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів - США та Ізраїль

Угода про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів - США та Ізраїль

Київ • УНН

 • 22785 перегляди

Представники США та Ізраїлю на переговорах у Каїрі заявили, що досягнення угоди про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів.

США та Ізраїль попередили, що угода про припинення вогню у Газі може зайняти кілька днів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

На переговорах у Каїрі представники США та Ізраїлю підтвердили, що досягнення будь-якої угоди про припинення вогню може зайняти кілька днів. Обговорюючи потенційні рамки угоди, яка поєднає тимчасове припинення вогню зі звільненням заручників у Газі, вони підкреслили необхідність подальших переговорів щодо дрібних деталей.

Очікується, що угода буде досягнута протягом кількох наступних днів, але цей процес може зайняти і більше часу. Прогрес в технічних аспектах вже досягнутий, проте для завершення угоди можуть знадобитися ще деякі тижні.

Додамо

Офіційні особи США підкреслили, що, хоча спостерігається прогрес, вони залишаються обережними щодо результатів переговорів, пам'ятаючи попередні неуспішні спроби у минулому.

ООН: сектор Гази стає непридатним для життя07.01.24, 01:07 • 32031 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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