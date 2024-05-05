Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

США и Израиль предупредили, что соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

На переговорах в Каире представители США и Израиля подтвердили, что достижение любого соглашения о прекращении огня может занять несколько дней. Обсуждая потенциальные рамки соглашения, которое объединит временное прекращение огня с освобождением заложников в Газе, они подчеркнули необходимость дальнейших переговоров по мелким деталям.

Ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение нескольких следующих дней, но этот процесс может занять и больше времени. Прогресс в технических аспектах уже достигнут, однако для завершения сделки могут потребоваться еще некоторые недели.

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Официальные лица США подчеркнули, что, хотя наблюдается прогресс, они остаются осторожными в отношении результатов переговоров, помня предыдущие неуспешные попытки в прошлом.

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