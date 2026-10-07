Удар рф по будинку в Прилуках: з-під завалів деблокували ще одне тіло
Київ • УНН
У Прилуках під завалами багатоповерхівки виявили ще одне тіло. Відомо, що після атаки рф кількість постраждалих зросла до 55.
Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН
У Прилуках, що на Чернігівщині, з-під завалів деблокували ще одне тіло, передає кореспондент УНН.
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Ще одне тіло виявили під завалами у Прилуках близько 16:20.
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Як повідомляли правоохоронці та рятувальники, станом на 15:00 кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці у Прилуках на Чернігівщині 7 жовтня збільшилася до 16. Ще 55 людей отримали травми.
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 20835 переглядiв