До 16 зросла кількість загиблих через ракетний удар рф у Прилуках
Київ • УНН
У Прилуках ракета влучила в багатоповерхівку: загинули 16 людей, зокрема четверо дітей, ще 55 травмовані. Пошкоджено 31 будинок.
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці у прилуках на Чернігівщині 7 жовтня збільшилася до 16. Ще 55 людей отримали травми. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП в області.
Станом на 15:00 внаслідок влучання ракети в житловий будинок в місті Прилуки 16 людей загинули, з них - 4 дитини. 55 людей травмовано (7 дітей)
Як вказано, пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків (точна кількість встановлюється).
Рятувально-пошукові роботи тривають.
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 20394 перегляди