До 16 зросла кількість загиблих через ракетний удар рф у Прилуках

Розбір завалів багатоповерхівки після удару рф по Прилуках. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по багатоповерхівці у прилуках на Чернігівщині 7 жовтня збільшилася до 16. Ще 55 людей отримали травми. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП в області.

Станом на 15:00 внаслідок влучання ракети в житловий будинок в місті Прилуки 16 людей загинули, з них - 4 дитини. 55 людей травмовано (7 дітей) - повідомили у поліції.

Як вказано, пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків (точна кількість встановлюється).

Рятувально-пошукові роботи тривають.

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Наслідки атаки рф у Прилуках Чернігівської області. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН