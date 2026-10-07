До 16 возросло число погибших в результате ракетного удара рф по Прилукам

Разбор завалов многоэтажного дома после удара рф по Прилукам. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Число погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября увеличилось до 16. Еще 55 человек получили травмы. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГУНП в области.

По состоянию на 15:00 в результате попадания ракеты в жилой дом в городе Прилуки 16 человек погибли, из них — 4 ребенка. 55 человек травмированы (7 детей) — сообщили в полиции.

Как указано, повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов (точное количество устанавливается).

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

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Последствия атаки рф в Прилуках Черниговской области. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН