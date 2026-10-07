До 16 возросло число погибших в результате ракетного удара рф по Прилукам
Киев • УНН
В Прилуках ракета попала в многоэтажный дом: погибли 16 человек, в том числе четверо детей, еще 55 получили травмы. Поврежден 31 дом.
Число погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября увеличилось до 16. Еще 55 человек получили травмы. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГУНП в области.
По состоянию на 15:00 в результате попадания ракеты в жилой дом в городе Прилуки 16 человек погибли, из них — 4 ребенка. 55 человек травмированы (7 детей)
Как указано, повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов (точное количество устанавливается).
Спасательно-поисковые работы продолжаются.
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 20523 просмотра