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Удар рф по дому в Прилуках: из-под завалов извлекли еще одно тело

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В Прилуках под завалами многоэтажки обнаружили еще одно тело. Известно, что после атаки рф количество пострадавших возросло до 55.

Удар рф по дому в Прилуках: из-под завалов извлекли еще одно тело
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

В Прилуках Черниговской области из-под завалов извлекли тело ещё одного человека, передаёт корреспондент УНН.

Детали

Ещё одно тело обнаружили под завалами в Прилуках около 16:20.

Добавим

Как сообщали правоохранители и спасатели, по состоянию на 15:00 количество погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября увеличилось до 16. Ещё 55 человек получили травмы.

В Прилуках продолжается поисково-спасательная операция. Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 20533 просмотра

Антонина Туманова

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