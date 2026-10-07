Удар рф по дому в Прилуках: из-под завалов извлекли еще одно тело
Киев • УНН
В Прилуках под завалами многоэтажки обнаружили еще одно тело. Известно, что после атаки рф количество пострадавших возросло до 55.
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН
В Прилуках Черниговской области из-под завалов извлекли тело ещё одного человека, передаёт корреспондент УНН.
Детали
Ещё одно тело обнаружили под завалами в Прилуках около 16:20.
Добавим
Как сообщали правоохранители и спасатели, по состоянию на 15:00 количество погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках Черниговской области 7 октября увеличилось до 16. Ещё 55 человек получили травмы.
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 20533 просмотра