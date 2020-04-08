Учасник кофлікту з побиттям екснардепа Найєма постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт відносно затриманого, якого підозрюють в участі у побитті народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма, який отримав травми голови. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Зараз досудове розслідування завершено і обвинувальний акт відносно затриманого скеровано до Шевченківського районного суду, який вже розглядає матеріали кримінального провадження щодо хуліганських дій його спільників. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Як нагадали в поліції, у квітні 2018 року на проїжджій частині в районі площі Бессарабська між водіями двох автівок виник конфлікт. Згодом з’ясувалося, що одним із учасників інциденту є народний депутат. На місце події негайно виїхали наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.
"По прибуттю правоохоронці опитали народного депутата, який пояснив, що рухався на власному автомобілі Honda у напрямку Бессарабської площі, але на дорозі його підрізав Mercedes. Між ним та іншим водієм почалася сварка, і у цей момент до них під’їхав автомобіль BMW. Конфлікт переріс у штовханину, у ході якої один із учасників вдарив водія "Хонди" в обличчя, після чого з місця події зловмисники поїхали на своїх іномарках",- зазначається в повідомленні.
Згодом правоохоронці розшукали Mercedes і затримали трьох підозрюваних учасників конфлікту.
Також правопорушник, який вдарив народного депутата, з місця події втік, а відтак у подальшому його оголосили у державний розшук.
"Ним виявився 31-річний уродженець Російської Федерації. У вересні 2019 року правоохоронці його затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бессарабського ринку.