Участник кофликты с избиением экс-нардепа Найема предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении задержанного, подозреваемого в участии в избиении народного депутата 8-го созыва Мустафа Найем, который получил травмы головы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении задержанного направлено в Шевченковский районный суд, который уже рассматривает материалы уголовного производства в отношении хулиганских действий его сообщников. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как напомнили в полиции, в апреле 2018 года на проезжей части в районе площади Бессарабская между водителями двух автомобилей возник конфликт. Впоследствии выяснилось, что одним из участников инцидента является народный депутат. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульных полицейских и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.
"По прибытию правоохранители опросили народного депутата, который объяснил, что двигался на собственном автомобиле Honda в направлении Бессарабской площади, но на дороге его подрезал Mercedes. Между ним и другим водителем началась ссора, и в этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников ударил водителя "Хонды" в лицо, после чего с места происшествия злоумышленники уехали на своих иномарках", - отмечается в сообщении.
Впоследствии правоохранители разыскали Mercedes и задержали трех подозреваемых участников конфликта.
Также правонарушитель, который ударил народного депутата, с места происшествия скрылся, а затем в дальнейшем его объявили в федеральный розыск.
"Им оказался 31-летний уроженец Российской Федерации. В сентябре 2019 года правоохранители его задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.