У ЗСУ затримують подання заявок для виплат премій військовим медикам за лікування хворих на COVID-19

Як повідомлялось, в жовтні Міністр оборони України Андрій Таран прийняв рішення, відповідно до якого військових медиків, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісячно заохочуватимуть грошовою премією.

"Через певні прогалини у нормативній базі, військовослужбовцям військово-медичних закладів не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, визначена відповідною постановою Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щоб усунути цю несправедливість, міністром оборони було прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗС України, у тому числі, із фонду міністра оборони України. Дані виплати мають нараховуватись за період від 2 червня 2020 року. Очікувалось, що перші виплати за цим наказом відбудуться на початку листопада.

"Командування медичних сил ЗС України мало організувати роботу з поденного обліку фактичного часу виконання робіт з лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії. Однак, на сьогоднішній день більше половини військових частин, визначених переліком, не подали заявок щодо потреби в коштах на дану премію", - зазначається в повідомленні.

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Так, відповідно до заявок Командування медичних сил, на виконання телеграми Міністра оборони України, було здійснено фінансування лише 14 з 38 військових частин.

"Через зволікання значна кількість військових медиків, що вже тривалий час перебувають на передовій боротьби з епідемією, досі не отримали цього грошового заохочення", - зауважується в повідомленні.

Наразі на зазначені цілі Міністерством оборони перераховано 4,9 млн грн.

Наголошується, що Міністерство оборони очікує від Командування медичних сил ЗС України якнайшвидшого подання документів, необхідних для виплат встановлених Міністром премій всім військовим медикам за лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у Збройних силах України за останню добу зареєстровано ще одну смерть і 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.