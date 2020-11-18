COVID-19 у ЗСУ: за добу ще близько 150 нових випадків хвороби, один військовий помер

"Станом на 10:00 18 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2443 особи. Всього за час пандемії одужало 5719 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 379 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 164 особи. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 25-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець захворів на COVID-19 12 листопада і був госпіталізований з двобічною пневмонією. Незважаючи на проведення лікувальних заходів 17 листопада його стан різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Вказується, що військовослужбовець, за наявної інформації, мав хронічні супутні захворювання.

"За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали військові медики.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб... Вдома (під наглядом медичної служби) - 143 особи… Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні вже 570 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 496.

Також нагадаємо, за минулу добу у системі МВС Україні виявлено 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одна людина померла.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.