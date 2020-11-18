COVID-19 у МВС: за добу ще одна смерть і близько 400 нових випадків

"За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один правоохоронець помер від ускладнень. З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 18 740 працівників МВС, одужало – 17 782, померло - 55", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано: у Дніпропетровській області (+38), у Запорізькій області (+27) та у місті Києві (+47).

Нагадаємо, упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2885 працівників МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - 12496, що близько до антирекорду.

Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.