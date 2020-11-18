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COVID-19 у МВС: за добу ще одна смерть і близько 400 нових випадків

COVID-19 у МВС: за добу ще одна смерть і близько 400 нових випадків

Київ • УНН

 • 10735 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. ​​За минулу добу у системі МВС Україні виявлено 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одна людина померла. Загалом з початку пандемії виявлено понад 18,7 тис. випадків хвороби. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, інформує УНН.

"За добу зареєстровано 397 нових випадків коронавірусної хвороби серед працівників МВС, один правоохоронець помер від ускладнень. З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 18 740 працівників МВС, одужало – 17 782, померло - 55", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано: у Дніпропетровській області (+38), у Запорізькій області (+27) та у місті Києві (+47).

Нагадаємо, упродовж минулого тижня на COVID-19 захворіло 2885 працівників МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - 12496, що близько до антирекорду.

Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.

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